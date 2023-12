FC Barcelone - Atlético : les compositions sont là

La Liga offre un joli duel pour le compte de sa 15e journée puisque Le FC Barcelone reçoit l’Atlético de Madrid. A domicile, les Catalans optent pour un 4-3-3 avec Inaki Pena dans les cages. En défense on retrouve Ronald Araujo, Jules Koundé, Inigo Martinez et Joao Cancelo. L’entrejeu voit les présences de Pedri, Frenkie de Jong et Ilkay Gündogan. Seul en pointe, Robert Lewandowski est placé juste devant Raphinha et Joao Félix.

De leur côté, les Colchoneros s’articulent dans un 3-5-2 où Jan Oblak officie comme dernier rempart. La défense est constituée d’Axel Witsel, Jesus Maria Giménez et Mario Hermoso tandis que Nahuel Molina et Rodrigo Riquelme prennent les couloirs. Marcos Llorente et Rodrigo De Paul épaulent Koke dans l’entrejeu. Devant Alvaro Morata et Antoine Griezmann sont associés.

Les compositions

FC Barcelone : Pena - Araujo, Koundé, Martinez, Cancelo - Pedri, De Jong, Gündogan - Raphinha, Lewandowski, Félix

Atlético de Madrid : Oblak - Witsel, Giménez, Hermoso - Molina, Llorente, Koke, De Paul, Riquelme - Morata, Griezmann