Ligue 1 : l'OL concède le nul sur la pelouse de Lens

Après une première partie de saison décevante, l'Olympique Lyonnais va mieux en 2022 et poursuit sa remontée vers les places européennes. Malgré une défaite à Monaco (0-2), l'OL restait sur quatre victoires en cinq rencontres et un joli succès contre Nice (2-0) avant son déplacement sur la pelouse d'un RC Lens désireux de retrouver les premières places. Sans Dembélé, Cherki et Denayer, Bosz optait pour un 4-2-3-1 avec les nouvelles recrues Ndombele et Faivre, ainsi que Kadewere en pointe.

Rapidement, l'OL démarrait bien dans son match et provoquait du danger dans les premières minutes. Mais sur une première contre-attaque lensoise, Kalimunendo manquait son duel devant Lopes... qui repoussait directement le ballon sur Clauss. Le piston concluait une belle frappe dans le but vide pour ouvrir le score (1-0, 13e). En difficulté après ce but inscrit, l'OL a évité le pire après un but refusé pour Fofana, qui avait touché le ballon de la main sur son contrôle (37e).

Le RC Lens a bien tenu

Et l'OL a trouvé les ressources pour égaliser au meilleur des moments. Après un sublime centre de Toko Ekambi au second poteau, Kadewere s'arrachait pour dévier le ballon au fond des filets avant le retour au vestiaire (1-1, 44e). Après la pause, les deux équipes n'ont pas vraiment réussi à faire la différence, la meilleure occasion étant ce duel manqué de Paquetá, qui a manqué le cadre après un joli service de Kadewere (75e), avant une lourde frappe de Fofana déviée sur la barre par Lopes (80e).

Finalement, après une toute fin de rencontre animée, Lensois et Lyonnais se séparent sur un match nul qui aura été animé, mais qui n'arrange personne. Lens reste à la huitième place et devra se relancer contre Angers, lors de la prochaine journée. L'OL reste provisoirement cinquième de Ligue 1 avant la réception de Lille.