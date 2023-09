Ligue 2 : Caen tombe dans les arrêts de jeu à Laval, Saint-Etienne n’avance pas et Amiens se relance

Après la défaite des Girondins de Bordeaux sur sa pelouse contre Auxerre, la 5e journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi soir avec le traditionnel multiplex de 19h. Au programme, le SM Caen, toujours leader avec 12 points en 4 rencontres, se déplaçait à Laval et pensait tenir la victoire après l’ouverture du score d’Abdi, en fin de match (1-0, 77e). Mais contre toute attente, Laval parvenait à renverser le score et aller s’imposer dans les arrêts de jeu, après un penalty de Tchokounté (2-1, 90e+5). Avec ce succès, Laval monte sur le podium alors que Caen reste en tête, mais voit Amiens (4e) revenir à égalité de points après sa victoire tranquillement obtenue contre Guingamp (4-1).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Caen 12 5 8 4 0 1 10 2 2 Amiens 12 5 4 4 0 1 8 4 3 Laval 10 5 1 3 1 1 5 4 4 Grenoble 9 5 3 2 3 0 3 0 5 Auxerre 8 5 4 2 2 1 10 6 6 Bastia 8 5 3 2 2 1 7 4 7 Angers 8 5 2 2 2 1 5 3 8 Guingamp 7 5 3 2 1 2 9 6 Voir le classement complet

Plus bas dans le classement, le SCO d’Angers (7e) s’est imposé et poursuit sa série contre le Paris FC, qui enchaîne un quatrième revers en cinq matches et reste 18e. Toujours dans le bas de tableau, Troyes (10e) a arraché le nul contre QRM, alors que la lanterne rouge Concarneau a tenu en échec Annecy. Situation similaire à Pau (9e), où Rodez (14e) est allé chercher le nul dans les arrêts de jeu après avoir été mené 2-0. Enfin, l’ASSE (15e) reste mal embarquée dans le bas de tableau après un nouveau score de parité concédé contre Valenciennes (17e).

Les résultats complets du multiplex

Ajaccio 2-2 Dunkerque : Gnanduillet (19e), Ghrieb (51e) / Toure (50e), Bayala (65e)

Amiens 4-1 Guingamp : Leautey (42e), Mafouta (77e, 90e+1), Kakuta (81e) / El Ouazzani (40e)

Angers 2-0 Paris FC : Diony (33e), Bahoya (90e+4)

Concarneau 1-1 Annecy : Merdji (66e) / Caddy (pen, 28e)

Grenoble 0-0 Bastia

Laval 2-1 Caen : Vargas (90e+2), Tchokounté (90e+5) / Abdi (77e)

Pau 2-2 Rodez : Sylla (29e, 45+5e) / Haag (64e), Danger (90e+6)

Saint-Étienne 0-0 Valenciennes

Troyes 2-2 Quevilly-Rouen : Chavalerin (58e), Kanté (78e) / Yade (4e), Loric (29e)