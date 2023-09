Ligue 2 : Auxerre écrase un Bordeaux inquiétant

Nouveau choc en Ligue 2 ce samedi à 15h avec les Girondins de Bordeaux qui recevaient l’AJ Auxerre. Les Bordelais avaient rassuré le week-end dernier face à Amiens (2-0) et espéraient donc enchaîner face une belle équipe auxerroise. Et dans cette rencontre, les hommes de David Guion se sont fait balader pendant 90 minutes par Gauthier Hein et sa bande.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Caen 12 4 9 4 0 0 9 0 2 Amiens 9 4 1 3 0 1 4 3 3 Auxerre 8 5 4 2 2 1 10 6 4 Grenoble 8 4 3 2 2 0 3 0 5 Guingamp 7 4 6 2 1 1 8 2 6 Bastia 7 4 3 2 1 1 7 4 7 Laval 7 4 0 2 1 1 3 3 8 Pau 6 4 -1 2 0 2 5 6 9 Bordeaux 6 5 -2 2 1 2 5 7 10 Troyes 5 4 1 1 2 1 7 6 Voir le classement complet

Pourtant, c’est bien Bordeaux qui avait ouvert le score sur un beau mouvement conclu par Pedro Diaz. Mais la logique a été respectée, car Auxerre, qui dominait largement la rencontre, a ensuite trouvé la faille plusieurs fois. Jubal a d’abord égalisé avant qu’Ayé n’y aille de son doublé. Avant ça, c’est Gauthier Hein, encore énorme ce samedi, qui trouvait aussi le chemin des filets. La réduction de l’écart signée Elis ne changera rien (2-4). Bordeaux concède une lourde défaite et continue d’inquiéter les supporters qui réclament le départ de David Guion. De son côté, Auxerre monte provisoirement sur le podium en attendant les autres matches.