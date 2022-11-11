CdM : la liste du Qatar pour le Mondial
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Au tour du Qatar, pays hôte de la compétition, de révéler sa liste des joueurs convoqués pour le Mondial. Placés dans le groupe A, les hommes de Félix Sánchez Bas défieront l'Équateur (20 novembre), puis le Sénégal (25 novembre) et enfin les Pays-Bas (29 novembre).
Gardiens : Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Youssef Hassan (Al-Gharafa), Meshaal Aissa Barsham (Al-Sadd)
Défenseurs : Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Ró-Ró (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Musab Kheder (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Arabi), Salem Al Hajri (Al-Sadd)
Milieux : Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ali Assadalla (Al-Sadd), Mohammed Waad (Al-Sadd), Hammam Al- Amin, Mostafa Tarek (Al-Sadd), Asim Madbo (Al-Duhail SC)
Attaquants : Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Khalid Muneer (Al-Wakrah) et Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan)
اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍!— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022
نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆.
لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Hg4BlsSwTD
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