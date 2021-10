MU : le transfert de Cristiano Ronaldo s'est fait dans le jardin de Gary Lineker

La suite après cette publicité

Douze ans après, Cristiano Ronaldo (36 ans) est revenu à Manchester United. Le Portugais souhaitait ardemment quitter une Juventus en perte de vitesse et il n’a pas mis longtemps avant de trouver un club où rebondir. Et s’il a été annoncé tout proche de Manchester City, les Red Devils ont finalement réussi à rafler la mise.

Et tout s’est joué… dans le jardin de Gary Lineker ! L’ancienne gloire du football anglais et du FC Barcelone a en effet révélé dans le podcast de Match Of The Day que le patron de MU était dans son jardin quand tout s’est joué. « Je vais mettre les cartes sur la table. Ed Woodward est un bon ami et il habite juste à côté de chez moi. Il a signé Cristiano Ronaldo quand il était dans mon jardin ! Quand il est rentré chez moi, il était au téléphone avec Jorge Mendes. J’espère ne pas en dire trop. »