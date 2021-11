Barça : Séville n'a pas prévu de récupérer Luuk de Jong

Prêté un an avec option d'achat par le Séville FC au FC Barcelone en toute fin de mercato estival, Luuk de Jong (31 ans) ne vit pas une aventure particulièrement satisfaisante en Catalogne. L'international néerlandais (38 capes, 8 buts) ne fait clairement pas partie des premiers choix chez les Blaugranas (1 but en 9 apparitions au total pour 398 minutes disputées) et le départ de Ronald Koeman ne devrait pas favoriser son intégration dans le XI de départ de Xavi. En Espagne, il se murmure ces derniers jours qu'il pourrait ainsi revenir dès cet hiver en Andalousie. Ce n'est en tout cas pas ce qui est prévu, selon le président des Blanquirrojos.

« Dans le football, vous ne pouvez jamais dire non à quoi que ce soit, mais pour le moment, nous n'avons absolument aucune trace de quoi que ce soit (concernant un retour de Luuk de Jong, NDLR). À l'heure actuelle, il n'y a aucune trace d'un quelconque mouvement, aussi bien d'une partie (Barcelone) que d'une autre (Séville) », a ainsi expliqué Pepe Castro, sur les ondes de la Cadena SER ce lundi. Le Batave va donc devoir ronger son frein, à moins qu'il ne renverse la vapeur au Barça.