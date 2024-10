Le Real Madrid et le PSG se livrent une violente bataille pour un crack brésilien !

Le Real Madrid a beaucoup souffert de blessures ces derniers jours, notamment au niveau du système défensif. Dani Carvajal, Eder Militão, Aurélien Tchouameni, Ferland Mendy et Edouardo Camavinga, ainsi que le gardien Thibaut Courtois et d’autres joueurs cadres tels que Jude Bellingham, Dani Ceballos, Brahim Díaz et Vinicius Jr ont tous été confiés au service médical des Merengues dans une infirmerie déjà très fournie. Selon MARCA, les problèmes excessifs du club en matière de défense inciteront la direction madrilène à chercher des renforts sur le marché des transferts de janvier. Le défenseur Joan Martínez, considéré comme un joyau du centre de formation du Real Madrid, est également évalué comme une option pour l’avenir, mais il a également été récemment blessé après une rupture des ligaments croisés et ne devrait revenir sur le terrain qu’en février 2025. D’après les informations d’ESPN Brasil, la solution pour le Real Madrid pourrait bien se trouver au Brésil.

En effet, le média rapportait en août que la révélation de Palmeiras, Vitor Reis, était dans le viseur du Real Madrid et de trois autres clubs européens pour l’avenir : le Paris Saint-Germain, Arsenal et Manchester United. Bien qu’il n’ait pas encore envoyé d’offre officielle pour Vitor Reis, le club espagnol considère le joyau comme l’une des options pour le marché européen d’hiver. Le rapport révèle dernièrement qu’il y a deux facteurs qui plaisent à l’équipe espagnole concernant Vítor Reis : le prix et le talent dont fait preuve l’athlète de l’équipe principale de Palmeiras. Une évolution logique pour le n°44, qui a explosé au sein des catégories jeunes du club et qui a toujours été considéré comme un grand espoir. Il a d’ailleurs porté le brassard et gagné de nombreux titres chez les jeunes.

Les Merengues prêts à passer l’action

Le Real Madrid comprend que le marché brésilien peut offrir des chiffres plus avantageux dans une négociation que n’importe quelle équipe européenne. Doté d’un gros potentiel, Victor Reis a de nombreuses qualités. Le journal AS explique qu’il a une intelligence tactique et une bonne qualité de passe (95% de passes réussies). Polyvalent, puisqu’il peut jouer dans l’axe de la défense, mais aussi à droite, le natif de São José dos Campos a déjà évolué dans une défense à cinq. Solide dans le jeu aérien, il a aussi des talents de finisseur. Puissant physiquement et dur sur l’homme dans les duels, Vitor Reis a donc tout pour plaire au Real Madrid. Les Madrilènes ont d’ailleurs un atout dans leur manche avec leur forte communauté de Brésiliens et de Sud-américains avec en tête du peloton Endrick, qui connaît très bien Vitor Reis puisqu’ils étaient dans le même club. De quoi aider les champions d’Espagne si jamais ils décidaient d’aller plus loin que le stade de l’intérêt avec le défenseur, sous contrat jusqu’en 2028 avec Palmeiras.

Un club qui pourrait encore fournir l’une de ses pépites au Real Madrid. Mais faire sortir Vitor Reis du pays ne sera pas facile. La jeune pépite brésilienne a signé un renouvellement de contrat avec Palmeiras en août jusqu’en 2028 et se voit lier à une clause libératoire d’une valeur de 100 millions d’euros, soit plus de 600 millions de reais brésiliens. ESPN Brasil révèle que le club de São Paulo accepterait de négocier la vente de son joueur pour une valeur inférieure à celle indiquée dans le contrat. Entre la sélection nationale des moins de 20 ans et l’équipe principale de Palmeiras, Vitor Reis a disputé 28 matches, affichant aussi quatre buts marqués. Le journal espagnol MARCA rapporte également que le Real Madrid a listé Castello Lukeba du RB Leipzig, Jorrel Hato de l’Ajax. Le Real Madrid s’apprête donc à passer l’action et contrecarrer toute la concurrence européenne.