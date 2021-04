José Mourinho de retour au travail

La suite après cette publicité

Après avoir été licencié par Tottenham la semaine passée, José Mourinho a déjà retrouvé du travail. Non pas sur le banc d’une équipe de football mais bien en tant que consultant. En effet, le technicien portugais de 58 ans, qui est passé sur le banc du FC Porto, de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United, rejoint le journal The Sun à l’occasion de l’Euro 2020 cet été (du 11 juin au 11 juillet).

L’ex manager des Spurs avait déjà été consultant pour beIN Sports et Sky Sports notamment après son limogeage de Manchester United en 2018.