Tottenham vire José Mourinho !

La suite après cette publicité

C'est terminé. L'aventure de José Mourinho du côté de Tottenham prend fin. La nouvelle vient d'être officialisée par l'écurie londonienne, après avoir filtré dans la presse britannique. Face aux mauvais résultats des Spurs, qui ont encore dû se contenter d'un match nul face à Everton ce week-end (2-2), l'état-major du septième de Premier League a tranché. «Le club peut aujourd'hui annoncer que Jose Mourinho et son staff technique Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été relevés de leurs fonctions.»

Rien de bien surprenant au final, puisque cela fait plusieurs mois que la presse anglaise évoque la possibilité de voir le Special One prendre la porte. Arrivé en cours de saison en 2019 pour remplacer Mauricio Pochettino, le tacticien lusitanien n'a jamais réussi à vraiment imposer sa patte au Tottenham Hotspur Stadium, où il a pourtant eu un effectif conséquent à disposition.

C'est surtout son animation offensive trop morne qui a posé problème, avec une trop grande dépendance aux exploits de Harry Kane, pendant que d'autres joueurs ont vu le niveau de leurs prestations s'affaiblir au fil des mois. Ses sorties médiatiques remarquées, n'hésitant pas à s'en prendre à d'autres joueurs ou entraîneurs de la ligue et parfois même à ses joueurs, ont également beaucoup déplu, d'autant plus que les résultats ne suivaient pas. Cette élimination en Europa League face au Dinamo Zagreb a aussi fait beaucoup parler.

Reste maintenant à connaître les détails contractuels de l'opération, mais tout porte à croire que Daniel Levy va devoir signer un énorme chèque à l'ancien de Chelsea et du Real Madrid. La presse britannique évoquait même un montant de 35 millions d'euros pour mettre fin au contrat du tacticien qui expire en 2023. La saison n'est en tout cas pas terminée pour les Spurs qui pointent à cinq points des places qualificatives à la Ligue des Champions à six journées de la fin. En attendant un nom ronflant pour la saison prochaine, Ryan Mason prend en main l'équipe première jusqu'à la fin de cet exercice.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS