ASSE-Rennes : Claude Puel garde espoir et croit en son groupe

Une nouvelle après-midi cauchemardesque pour l'AS Saint-Etienne. Humiliés contre le Stade Rennais (0-5) à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1, les Verts viennent d'enchaîner une troisième défaite de rang et restent plus que jamais lanterne rouge du championnat. Pire défense de l'élite avec 37 buts encaissés, la situation stéphanoise inquiète grandement et la tension autour du club ne cesse de s'accroitre. Malgré ce contexte délétère, Claude Puel, en danger ces dernières semaines, continue de croire en ses joueurs et assure qu'ils seront capables d'inverser cette spirale catastrophique.

«Depuis le début de la saison c’est un groupe qui bataille qui se relève à chaque fois et qui va encore se relever parce que c’est comme ça, c’est une saison particulière on a pas le droit de lâcher, le moment du match nul et des deux victoires consécutives, on est allé chercher ses points là aux forceps, ça avait donné de la confiance de nouveau et ça avait permis de déboucher sur des victoires, c’est pareil la, il faut repartir de l’avant et recommencer une série. Les joueurs essayent de démarrer avec le bon tempo avec la bonne agressivité mais c’est un contexte qui n’est pas évident à gérer, mais on devra faire face», a ainsi déclaré le coach stéphanois en conférence de presse.