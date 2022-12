Besiktas : le cauchemar continue pour Dele Alli

Il n’est pas le premier et il ne devrait pas être le dernier à passer totalement à côté d’une belle carrière malgré son talent. Annoncé comme un futur phénomène du football anglais, Dele Alli a décliné au fil des saisons à Tottenham puis à Everton et enfin à Besiktas qu’il a rejoint cet été pour tenter de se relancer. Du haut de ses 26 ans, le natif de Milton Keynes a totalement disparu des radars alors qu’il était un élement fort du football anglais enchaînant même les sélections avec les Three Lions (37 sélections depuis 2015, 3 buts) avant de chuter totalement.

Alors cet été, il a décidé de quitter sa zone de confort et la Premier League pour rejoindre Besiktas en prêt avec option d’achat (7 millions). Sur le papier, ce transfert semblait intéressant aussi bien pour le joueur - qui allait découvrir un championnat moins relevé que l’Angleterre - que pour son club qui récupérait un joueur capable de performer et qui ne demandait qu’à se relancer. Pourtant 6 mois après son arrivée, Dele Alli n’y arrive toujours pas. Au contraire. Il n’a joué que 9 petits matches (pour 2 buts) et ne semble pas avoir les faveurs de son entraîneur depuis plusieurs matches.

Son nouveau coach Senol Günes n’a d’ailleurs pas hésité à le fustiger récemment en conférence de presse. « Ne parlons pas de Dele Alli en tant que joueur, il est en dessous des attentes en termes d’efficacité. Nous n’avons pas encore réussi à tirer le meilleur de Dele Alli ». Et cela ne va pas aller en s’arrangeant. Ce mercredi, alors qu’il était titulaire et que son équipe était menée 2-0 après 15 minutes, Dele Alli, totalement transparent, a été remplacé à la 29eme. Résultat, son équipe s’est totalement transformée et a réussi à renforcer la rencontre. Besiktas a fini par gagner 4-2 et son remplaçant Gedson Fernandes s’est montré décisif directement.

Une grosse déception pour le club qui espérait que la longue trêve internationale (avec la Coupe du Monde) allait permettre à Dele Alli de se ressourcer et donc de se relancer par la suite. Selon les dernières informations de la presse turque, son coach Senol Günes n’a pas encore perdu espoir et espère toujours réussir à relancer son joueur. Mais la direction turque ne sera pas éternellement patiente non plus, et si le joueur n’arrive pas à hausser son niveau, il pourrait être invité à quitter Besiktas lors de la mi-saison. Le club ne fera pas dans la tendresse puisque selon le média Fanatik, Dele Alli risquerait de ne pas être inscrit sur la liste de l’équipe A pour la deuxième partie de saison, et donc envoyé en réserve pour forcer son départ. Le joueur est prévenu. S’il veut rester, il devra montrer autre chose.