La terrible descente aux enfers de Dele Alli !

La suite après cette publicité

Gamin de Milton Keynes qui s'est rapidement affirmé avec le MK Dons avant de filer à Tottenham, Delle Alli est rapidement devenu un homme fort des Spurs. Auteur de 10 buts et 11 offrandes en 46 matches pour le club londonien lors de sa première saison, il a porté son équipe avec Harry Kane dans une course au titre avec Leicester et Arsenal en 2015/2016. Malgré la victoire des Foxes, Dele Alli va rester performant avec Tottenham puisqu'en 269 matches, il aura marqué 67 buts pour 61 offrandes maintenant son club dans le top 4 anglais pendant plusieurs saisons. Cadre de l'équipe de Mauricio Pochettino qui atteindra la finale de la Ligue des Champions 2019 (défaite 2-0 contre Liverpool), le milieu offensif aura aussi un rôle important en sélection anglaise (37 capes, 3 buts) où il aura été important lors de la 4e place acquise à la Coupe du monde 2018.

Absent de la sélection depuis juin 2019 et en difficulté à Tottenham sous les ordres de José Mourinho, Nuno Espirito Santo ou encore Antonio Conte, Dele Alli avait misé sur Everton pour se relancer à l'hiver dernier. Le joueur anglais de 26 ans ne manquait pas de motivation à son arrivée à Liverpool comme l'a rapporté Sky Sports : «je veux juste être heureux en jouant au football. Travailler avec Lampard et les grands joueurs d'Everton est une excellente occasion pour moi de le faire. Je suis ravi d'y aller, de montrer aux fans ce que je peux faire et d'aider le club autant que je peux.» Signant pour deux ans chez les Toffees de Frank Lampard où il était vu comme un renfort de poids dans la mission maintien, Dele Alli a vite déchanté.

Un départ anonyme vers la Turquie ?

Alternant entre le poste de numéro 10 et celui de relayeur, Dele Alli n'a débuté que 2 matches de Premier League pour seulement 11 apparitions avec les Spurs pour 0 but et 0 offrande soulevant de nombreux doutes. Frank Lampard s'était montré patient dans un premier temps : «je ne pense pas que nous devions paniquer, nous précipiter, quand nous avons signé Dele, je l'ai certainement vu comme un plan à long terme parce que j'ai vraiment cette énorme confiance en lui en tant que joueur.» Néanmoins, cette position s'effrite et le coach d'Everton commence à s'impatienter même s'il reste conscient du talent du joueur : «il y a eu une cohérence dans son travail en pré-saison, et cela doit rester.»

«La première chose que Dele doit faire est de trouver une cohérence dans son entraînement et c'est quelque chose dont j'ai parlé, je suis un grand partisan de l'entraînement à un niveau quotidien qui est là pour vous améliorer, ou votre chance ou de toute autre manière vous voulez le regarder. Pour moi, le plein investissement à l'entraînement n'est pas négociable, et je pense que Dele a besoin de comprendre que c'est important pour moi et pour lui. En pré-saison, j'ai vu cela, mais je pense qu'il doit encore rester patient dans une certaine mesure» a-t-il poursuivi. Soulevant l'investissement de son joueur, Frank Lampard planifie avec lui, mais cela pourrait évoluer.

Everton est déjà tenté par l'idée de le faire partir alors qu'il n'a joué que 36 minutes lors des deux premières journées de Premier League. Devancé par Abdoulaye Doucouré, Dwight McNeil, Alex Iwobi ou encore Demarai Gray, Dele Alli a vu Amadou Onana arriver dans l'entrejeu des Toffees, le faisant reculer dans la hiérarchie. Déjà évoqué en mai dernier comme potentiel partant, l'ancien de Tottenham pourrait quitter le club de Liverpool, mais aussi l'Angleterre. Ainsi, The Athletic a révélé que Besiktas tentait sa chance pour s'arracher la signature du joueur. Alors qu'Everton a laissé le choix à Dele Alli, ce dernier serait en pleine réflexion pour un possible départ. Tombé en disgrâce, Dele Alli est en train de voir sa carrière s'enliser de plus en plus...