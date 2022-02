Everton s'offre Dele Alli au bout de la nuit !

Comme attendu depuis plusieurs heures, Dele Alli (25 ans) quitte Tottenham et rejoint Everton, où il s'est engagé jusqu'en juin 2024. Soit pour une durée de deux ans et demi, confirmant une fin de mercato hivernal très animée aussi bien dans le nord de Londres que sur les bords de la Mersey.

La suite après cette publicité

«Everton accueille Dele Alli en provenance de Tottenham pour deux ans et demi, jusqu'en juin 2024», indique le communiqué publié par les Toffees pour officialiser ce transfert qui fait du bruit chez nos voisins anglais. D'autant plus qu'il pourrait s'agir de l'un des plus gros transferts de l'hiver.

Un transfert qui pourrait avoisiner les 40 M€

La vente de Dele Alli va rapporter, selon diverses indiscrétions outre-Manche, au minimum 12 M€ à Tottenham après 20 matches joués par le principal concerné. Des bonus sont inclus dans ce deal qui pourra grimper à près de 40 M€ en fonction des performances du joueur et de l'équipe. Frank Lampard, le nouvel entraîneur des Toffees, a lui poussé pour enrôler Dele Alli du côté de Goodison Park.

En grande difficulté depuis de longs mois avec les Spurs, son club formateur où il a éclaté aux yeux de l'Europe, l'international anglais (37 sélections, 3 buts) avait laissé entrevoir de très belles et prometteuses choses avant de disparaître peu à peu des radars en Angleterre. Depuis le début de la saison 2021-2022, le milieu offensif n'a d'ailleurs inscrit que 2 buts et délivré 1 passe décisive en 18 apparitions toutes compétitions confondues. Voilà en tout cas une bonne occasion de se relancer, dans un club moins exposé médiatiquement que Tottenham.