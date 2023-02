Betis : fin de saison pour Nabil Fekir

Gros coup dur pour Nabil Fekir. À 29 ans, le milieu offensif français va déjà devoir mettre un terme à sa quatrième saison avec le Betis. Auteur de 6 buts et de 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, l’ancien Lyonnais est blessé au genou et son club a indiqué qu’il ne rejouera sans doute plus de la saison.

«Nabil Fekir a subi une hyperextension du genou gauche lors de l’un des derniers jeux lors du match contre l’Elche CF vendredi dernier. Les tests auxquels il a été soumis par les services médicaux du Real Betis Balompié ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au ligament croisé antérieur dudit genou. Le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours pour régler cette blessure dont le pronostic laisse entendre qu’il manquera le reste de la saison», indique le communiqué.

