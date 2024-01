Maccabi Haïfa : Pierre Cornud courtisé

Pierre Cornud est à 27 ans, un joueur aguerri qui a rapidement dû s’exporter loin de la France pour briller. Après une saison emballante du côté du Real Oviedo en 2021-22, c’est en Israël qu’il débarque durant l’été 2022 pour rejoindre le prestigieux club du Maccabi Haifa. Et là, c’est la révélation. Sacré meilleur latéral de la saison, il termine champion avec Haïfa et dispute la phase de poules de la Ligue des Champions et rencontre notamment le PSG où il est titulaire à l’aller comme au retour. Avec 44 apparitions (8 passes décisives), le contrat est rempli pour le joueur formé à Montpellier.

Des performances qui avaient poussé le club israélien à prolonger le bail de Cornud jusqu’en juin 2026. Toujours aussi brillant sur son côté gauche, le latéral tricolore participe à 24 matches et délivre 4 passes décisives. Une fois encore, il croise la route d’un club français en Ligue Europa, le Stade Rennais. Malheureusement pour lui, la réalité du conflit qui sévit actuellement en Israël pourrait remettre en question son avenir au Maccabi Haifa. Selon nos informations, Brest et Grenade sont très intéressés pour le récupérer. Pour rappel, l’été dernier, le club d’Haïfa avait repoussé une offre de 1,5 M€ pour son français…