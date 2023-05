Mercato : Tanguy Kouassi Nianzou short listé en Ligue 1 et en Premier League !

La suite après cette publicité

Après des moments compliqués au Bayern Munich et un temps de jeu pas si mauvais (22 apparitions toutes compétitions confondues, dont 4 en Ligue des Champions) à un poste très concurrentiel, Tanguy Kouassi Nianzou a dû se rendre à l’évidence pour finalement quitter un club qu’il avait rejoint non sans ambition deux ans auparavant. Une expérience en Bavière qu’il assurait ne pas regretter peu après son arrivée en Espagne. «Je n’ai pas de regrets, non. Comme tout footballeur, j’ai été déçu, car on veut tout jouer. Mais ça m’a forgé un mental et aujourd’hui, je suis prêt à toute situation. Le Bayern m’a fait grandir. Mentalement, ça m’a aidé à me dire : "O.K. rien n’est acquis"»

Acheté 20 M€ l’été dernier par le Séville FC, l’ancien Parisien n’a pas connu une entame des plus faciles. Le club espagnol, plombé par une situation sportive catastrophique, n’apparait pas alors comme le tremplin espéré et le n°14 sévillan tente de faire bonne figure. Il va falloir l’éviction de Jorge Sampaoli au profit de José Luis Mendilibar pour voir une formation sévillane bien plus accrocheuse.

La Ligue 1 n’a pas oublié Tanguy Kouassi Nianzou

Une dynamique qui profite aussi aux joueurs, à commencer à Loïc Badé, Youssef En-Nesyri, Pape Gueye ou Lucas Ocampos. De son côté, Tanguy Kouassi Nianzou, qui est un peu blessé, voit l’équipe avancer sans lui. Ce qui ne l’empêche pas de retrouver les terrains et un poste de titulaire en Ligue Europa à Old Trafford face à Manchester United (2-2) puis face à Villarreal (2-1) avant de se reblesser à nouveau. Très heureux à Séville, l’international espoir tricolore (il a joué son premier match avec l’Équipe de France en septembre dernier face à la Belgique) n’a pas spécialement de velléités de départ.

Mais l’ancien grand espoir du PSG dispose encore d’une vraie belle cote sur le marché des transferts. Selon nos informations, plusieurs clubs de Premier League et deux clubs français du haut de tableau de Ligue 1 apprécient tout particulièrement le profil du joueur et ont contacté récemment l’entourage du joueur pour prendre la température. Pas sûr que cela suffise pour autant à convaincre à la fois le joueur et le club espagnol toujours en lice en Ligue Europa.