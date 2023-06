France - Grèce : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est le dernier match de la saison. La France accueille la Grèce au Stade de France pour ce match de la quatrième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024. Une phase de qualification que les Bleus ont démarré d’une bien belle manière, avec trois victoires en autant de rencontres, et sans avoir encaissé le moindre but. Vendredi dernier, les Bleus s’étaient imposés 3-0 face à Gibraltar.

Ce soir, à Saint-Denis, ça sera une autre paire de manches. La Grèce a aussi plutôt bien lancé sa campagne de qualification, avec deux victoires en deux matchs disputés. Une rencontre quasi-inédite par ailleurs, puisque les deux nations européennes n’ont pas l’habitude de se croiser. La dernière confrontation remonte à 2006 en amical, et il n’y a eu que 3 matchs officiels entre les deux pays dans l’histoire, le dernier à l’Euro 2004, conclu sur une victoire grecque en quarts. Les deux précédents remontent à… 1958.

Du beau monde

Pour ce duel, Didier Deschamps va aligner Maignan dans les cages. Le Milanais sera protégé par un duo composé d’Upamecano et de Konaté, avec Théo Hernandez et Koundé sur les côtés. Dans l’entrejeu, place au double-pivot merengue Camavinga-Tchouaméni, avec Griezmann devant eux. La ligne offensive elle sera composée de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, et Kolo Muani en pointe de l’attaque.

En face, Gustavo Poyet va sortir du classique, à commencer par Vlachodimos dans les cages. Mavropanos et Hatzidiakos formeront la charnière, et Tsimikas et Baldock seront les latéraux choisis. Au milieu, on aura un trio Mantalos-Kourbelis-Bakasetas, dans un dispositif similaire à celui de la France. Devant, la référence offensive Pavlidis sera soutenue par Pelkas et Masouras.