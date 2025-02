Droits TV : un projet de loi présenté au Sénat pour réglementer l’attribution des droits

Empêtrés dans une affaire de plus en plus complexe avec DAZN et BeIN Sports, la Ligue de Football Porfessionnel semble enchaîner les mauvais choix, un peu plus de trois ans après l’affaire Médiapro. Des erreurs qui ont poussé deux sénateurs, Laurent Lafon et Michel Savin, à déposer une proposition de loi relative "à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel". Les deux sénateurs avaient déjà présenté il y a quelques mois un rapport très sévère sur la gestion économique du football français par ses différents organismes.

«Le rapport de la mission d’information questionnait les modalités retenues pour la gestion des droits de diffusion, faisait le constat d’une gouvernance à revoir et d’une économie à réinventer et avançait une série de recommandations. La situation financière de plusieurs clubs, déjà dégradée, est désormais très préoccupante. Le modèle actuel d’organisation et de financement du football professionnel apparaissent clairement mis en cause», expliquent le Sénat dans un communiqué de presse publié sur le sujet. L’affaire des droits télévisuels, bientot une affaire d’ordre légal donc ?