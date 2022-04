La FIFA veut organiser une Coupe du Monde tous les trois ans

Vendredi dernier a eu lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022. Les nations qualifiées pour la compétition sont donc fixées et peuvent déjà préparer tranquillement le tournoi. Organisé au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, ce Mondial est très attendu par les passionnés de ballon rond mais également par la FIFA. Cette dernière voudrait d'ailleurs apporter quelques petites retouches selon le Corriere dello Sport.

Le média italien a révélé que Gianni Infantino, le président de la FIFA, souhaitait que les rencontres durent 100 minutes au lieu de 90. Pour être plus précis, le patron de l'instance dirigeante du football mondial militerait pour que le temps additionnel soit allongé de façon plus importante afin de coller un peu plus à la réalité. Ainsi, entre les blessures ou encore l'assistance vidéo, les matches dureraient 100 minutes ou un peu plus.

Infantino planche sur un Mondial tous les 3 ans

Infantino a aussi d'autres plans en tête pour le Mondial. Alors qu'il brigue un troisième mandat, l'Italo-Suisse a confié la semaine dernière à Doha : «la Fifa n’a jamais proposé de Coupe du monde biennale». Un pas en arrière pour celui qui y a pensé en coulisses. Et qui y pense toujours puisqu'il a ajouté : «il est important de faire quelque chose...que ce soit une Coupe du monde tous les deux ans ou tous les trois ans». Une idée qui trotte bien dans la tête du patron de la FIFA.

The Sun explique ce jeudi qu'après avoir échoué avec sa proposition d'une Coupe du Monde tous les deux ans, Infantino plancherait sur un tournoi tous les trois ans. Ainsi, une année il y aurait un Mondial, la suivante une coupe du monde des Clubs et ensuite les coupes intercontinentales comme l'Euro ou la Copa América. La Coupe du Monde serait ainsi organisée tous les trois ans au lieu de tous les quatre ans. Une révolution en perspective si Gianni Infantino arrive à convaincre et ce n'est pas gagné !