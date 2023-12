Real Madrid : Vinicius Jr et Camavinga s’éclatent aux USA

Enfin un peu de repos ! La période des fêtes arrive à point nommé pour les joueurs du Real Madrid. Le club espagnol est décimé par les blessures et la trêve hivernale permet donc aux Madrilènes de s’éloigner un peu des gazons verts. Une opportunité en or pour certains de voyager outre-Atlantique. C’est le cas de Vinicius Jr et Eduardo Camavinga notamment. Inséparables durant leur temps libre, les deux coéquipiers se trouvent aux États-Unis et en ont profité pour assister à plusieurs événements.

Parmi eux, la rencontre de NBA entre le Thunder d’Oklahoma City et les Los Angeles Clippers (134-115). L’occasion pour les deux acolytes de rencontrer plusieurs stars de la grande ligue américaine, telles que James Harden, Chet Holmgren ou encore le Canadien Shai Gilgeous-Alexander. Photos, cadeaux et échanges de maillots pour couronner le voyage. Vinicius Jr et Eduardo Camavinga ont aussi fait le tour de la Californie en allant voir le match de NFL des Rams de LA. Un planning chargé avant de reprendre la Liga. Pour rappel, le Real Madrid affronte Majorque le 3 janvier prochain, au retour d’une trêve bien méritée.