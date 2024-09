Bayern : Jamal Musiala se prononce sur son avenir

Depuis 2020, Jamal Musiala éclabousse de son talent le football européen sous les couleurs du Bayern Munich. Interrogé sur son avenir au sein du club allemand, il a affirmé être heureux du côté de la Bavière. Mais également qu’il ne savait pas ce que l’avenir lui réserve pour plus tard. Pour rappel, le milieu offensif de 21 ans est sous contrat jusqu’en juin 2026.

« Je suis très heureux au FC Bayern et entièrement concentré sur nos objectifs avec le club et l’équipe nationale. Je ne me pose pas trop de questions sur l’endroit où je jouerai dans cinq ans. Dans le monde du football, les choses peuvent toujours changer rapidement », a-t-il indiqué au journal allemand Welt. Nul doute que de nombreux grands clubs européens viendront toquer à la porte de Musiala et du Bayern, si sa prolongation tarde à se boucler. La valeur du Munichois est de 130 millions d’euros sur le site Transfermarkt.