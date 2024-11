FC Barcelone : Hansi Flick réclame déjà 2 renforts !

Début de crise à Barcelone ? Il est peut-être encore tôt pour utiliser ce terme, mais force est de constater que le club catalan connaît un coup de moins bien. Les médias locaux s’inquiètent et Hansi Flick reçoit ses premières critiques outre-Pyrénées. Deux mauvais résultats face à la Real Sociedad, puis contre le Celta, qui s’expliquent en bonne partie par des erreurs individuelles. Mais pas que…

Effectivement, selon le coach allemand, l’effectif manque de profondeur. Certaines positions ne sont pas totalement couvertes, en défense notamment, où les alternatives sont rares. Il souhaite plus de concurrence, et aussi plus de possibilités de donner du repos à certains joueurs qui jouent pratiquement tout comme Jules Koundé et Alejandro Baldé. Selon Sport, il a ainsi demandé deux renforts à la direction catalane pour le mercato.

Deux nouveaux joueurs en janvier ?

Hansi Flick souhaite ainsi que son club recrute deux joueurs cet hiver : un latéral droit et un latéral gauche. Deco, le directeur sportif du club, est plutôt d’accord avec son entraîneur, mais la situation financière du club rend de possibles arrivées compliquées. Le Barça doit ainsi enregistrer, de nouveau, Dani Olmo, et il semble peu réaliste d’imaginer le club capable d’inscrire un autre joueur supplémentaire.

Les noms de Marc Pubill (Almeria) et Alphonso Davies (Bayern) sont encore évoqués par le média, mais tout indique que Flick devra attendre cet été pour voir ces deux joueurs débarquer. D’ici là, il devra composer avec les moyens du bord et utiliser des joueurs comme Gerard Martin, même s’il ne ferait pas totalement confiance aux défenseurs issus de La Masia selon le média…