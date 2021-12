FC Barcelone-Elche : les compositions officielles

Ce samedi, le FC Barcelone accueille Elche au Camp Nou pour le compte de la 18e journée de Liga. Privé de Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Pedri, Ansu Fati et Memphis Depay, Xavi aligne un 3-4-3 avec le retour dans le onze de Jordi Alba. Eric García et Clément Lenglet se font une place dans la défense à trois, alors que le jeune Abdessamad Ezzalzouli enchaîne sur l'aile gauche, et que Ferran Jutglà débute en pointe.

Du côté d'Elche, Francisco Rodríguez, qui dirigera son cinquième match sur le banc du club, aligne un habituel 4-4-2 emmené par le duo d'attaque Lucas Boyé/Lucas Pérez. Josan supplée Tete Morente dans le couloir.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Eric, Araujo, Lenglet - F. de Jong, Busquets, Gavi, Alba - Dembélé, Jutglà, Abde.

Elche : Édgar Badía - Palacios, Roco, Diego, Mójica - Josan, Marcone, Mascarell, Fidel - Lucas Pérez, Boyé.