Chelsea : les débuts tranquilles de Thiago Silva

L'aventure anglaise de Thiago Silva aura donc commencé un 23 septembre en Carabao Cup face à une modeste équipe de Championship, Barnsley. Le défenseur brésilien, qui a eu 36 ans il y a deux jours, a fêté sa première titularisation avec son nouveau club, aux côtés du jeune Tomori. Des débuts en douceur donc, face à une équipe d'un calibre inférieur qui a été étrillée par la formation de Frank Lampard (6-0), grâce notamment à un triplé de Kai Havertz, plutôt décevant lors de ses deux premières apparitions en Premier League.

Après la défaite de Chelsea face à Liverpool, avec l'expulsion de Christensen notamment, les débuts de Thiago Silva étaient forcément très attendus. Le Brésilien peut-il être cet élément expérimenté qui stabilisera l'arrière-garde londonienne ? Oui, si l'on se fie à ce premier match. Sky Sports lui a attribué un 6 et a jugé ainsi sa performance : « malgré ses 36 ans cette semaine, il a prouvé qu'il n'était pas en reste alors qu'il a couru hors de sa position de base à plus d'une occasion pour faire des interventions majeures et des tacles glissés. Il y aura de plus gros défis à venir, mais dans l'ensemble, c'était une séance d'entraînement d'une heure très utile pour l'ancienne star du Paris Saint-Germain. »

Lampard est conquis

Remplacé à l'heure de jeu par Zouma, Silva a pu s'acclimater, un peu, au rugueux football anglais. Il a déjà convaincu son entraîneur Frank Lampard. « C'étaient 60 minutes parfaites pour lui ce soir. Il va montrer toutes ses qualités. Bien sûr, il va être de mieux en mieux physiquement. Il nous apporte aussi dans le vestiaire et sur le terrain en tant que leader, avec une autorité et des exigences envers les autres.

Il ne parle pas encore la langue, mais cela ne pose pas de problème tant sa présence et sa manière de commander les gens fonctionnent. Je suis très satisfait avec Thiago. C'est ce que j'espérais d'un joueur de ce niveau. » Des louanges appréciables qui raviront certainement l'ancien Parisien. Outre ce cas précis, Chelsea a aussi pu lancer sa recrue Ben Chilwell, entré en cours de rencontre, donner du temps de jeu à Tammy Abraham et Olivier Giroud qui ont marqué chacun un but et de la confiance à Havertz. L'adversité sera un peu plus élevée lors du prochain match de Premier League, face au promu WBA.