Bordeaux : Vladimir Petkovic résigné après la claque reçue à Rennes

Les Girondins de Bordeaux ne voient plus le jour. Restant sur deux défaites de rang toutes compétitions confondues, le club au scapulaire s'est effondré face au Stade Rennais (6-0). Après la claque reçue au Roazhon Park, l'entraîneur girondin Vladimir Petkovic s'est exprimé sur la prestation des siens, prenant ses responsabilité néanmoins sur la défaite.

«C’est un sentiment qui n’est pas positif. Nous sommes touchés durement. Il ne fallait pas une prestation de ce type. Ce que je peux dire, c’est que c’est de ma faute, je n’ai pas su donner la force suffisante aux joueurs. Il y avait trop de peur pour les joueurs. Je suis combatif, j’ai toujours l’habitude de regarder vers l’avant et l’avenir. Là on a touché le fond, on ne peut que faire mieux», explique-t-il à l'issue de la rencontre.