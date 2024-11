Ligue des Nations : les Bleus enragent après le nul désolant contre Israël !

Une purge. Voilà comment définir la rencontre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Nations opposant l’équipe de France à Israël (0-0). Sous pression avant de défier l’Italie à San Siro dimanche prochain, les Bleus ont finalement livré une prestation plus que décevante face à la sélection de Ran Ben Shimon. Incapables de trouver la faille aux abords de la surface adverse, les coéquipiers de Bradley Barcola ont, malgré tout, assuré leur qualification pour les quarts de finale mais se devront de réaliser un exploit face à la Nazionale pour terminer en tête de leur poule. De quoi nourrir de nombreux regrets côté tricolore…

Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Jules Koundé a ainsi affiché sa grosse frustration après la copie indigeste rendue par la France. «Il y a de la frustration, de la colère, un peu de tout, nous n’avons pas fait un bon match, nous n’avons pas mis ce qu’il fallait. Je sais pas si on peut se réjouir de la qualification après le match qu’on vient de faire, c’est le seul point positif du soir. On doit faire mieux et il faudra quoi qu’il arrive en Italie si on veut gagner, c’est un adversaire qui a plus de qualité que celui qu’on a affronté ce soir, il faudra mettre plus d’intensité, d’agressivité et de réalisme face au but», pestait le latéral barcelonais.

Des Bleus frustrés, Deschamps agacé !

Un discours similaire à celui tenu par Ibrahima Konaté, quelques instants plus tard. «Il y a une énorme déception et de la frustration. On dominait le match, on avait énormément d’occasions pour le gagner. Malgré qu’on soit qualifié, il ne faut pas être fier de ça. Sur le terrain, on avait énormément de chance pour gagner, on a manqué d’efficacité. Il ne faut pas être fier de ce match. Il faut être content d’être qualifié, c’est une bonne chose, mais il faut savoir apprendre de nos erreurs», surenchérissait le défenseur de Liverpool.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 France 10 5 +4 3 1 1 9 5 4 Israël 1 5 -9 0 1 4 4 13

Relancé sur la performance de ses joueurs - qui auront tenté leur chance à 22 reprises sans jamais trouver la faille - Didier Deschamps faisait lui aussi part de son agacement malgré la qualification de ses hommes. «En temps effectif sur 90 minutes, je ne sais même pas si on a joué une heure. Le réalisme ? C’est le temps qui a pu être perdu… A partir du moment où il y a 0-0, ça les conforte dans ce travail défensif. Si on avait ouvert le score, ça n’aurait pas été pareil pour eux», notait le sélectionneur français, forcément frustré par un tel dénouement. Deuxième de leur groupe avec trois points de retard sur l’Italie, les vice-champions du monde en titre vont désormais devoir montrer un tout autre visage du côté de San Siro…