Reims-OM : les notes du match

En ouverture de la 34ème journée de Ligue 1, le Stade de Reims accueillait l'Olympique de Marseille à Auguste-Delaune. Tenu en échec le week-end dernier par le FC Metz (0-0), le club champenois n'avait plus grand-chose à craindre pour son avenir en Ligue 1. Côté olympien, la victoire étriquée obtenue face à Lorient (3-2) samedi dernier permettait de rester dans la course à l'Europe. Pour cette affiche de 21 heures, David Guion alignait un 4-3-3 avec le trio Mbuku-Dia-Touré en pointe. Jorge Sampaoli optait pour un 3-5-2 avec le duo Payet, Milik en attaque.

Le premier quart d'heure s'avérait plutôt fermé, les deux équipes éprouvaient des difficultés à se procurer des opportunités. L'OM souffrait face au gros pressing exercé par les joueurs champenois. Les hommes de David Guion ouvraient le score juste avant la pause. Sur un corner frappé par Cassama, Mbuku catapultait de la tête le ballon au fond des filets (1-0, 38e). Les Marseillais ne gambergeaient pas trop et égalisaient dans la foulée. Bien décalé sur la droite par Thauvin, Lirola distillait un excellent centre au point de penalty pour Payet qui concluait tranquillement (1-1, 41e).

Juste avant la pause, l'OM prenait l'avantage. Sur la droite, Lirola décalait Payet dont le centre trouvait Milik qui poussait le cuir au fond des filets (1-2, 45+2). Au retour des vestiaires, le Stade de Reims se montrait plus entreprenant mais maladroit dans le dernier geste. L'OM manquait de profiter d'une erreur champenoise avec Gueye qui récupérait le ballon et décalait pour Milik qui butait sur Rajkovic (62e). Trois minutes plus tard, les hommes de Guion manquaient l'égalisation de peu.

Bien lancé dans la profondeur, Dia se présentait seul face à Mandanda qui était sauvé par son poteau (65e). Un tournant du match pour Reims qui perdait quatre minutes plus tard Faes pour un deuxième carton jaune (69e). Dans le dernier quart d'heure, l'OM assénait le coup de grâce. Sur la droite, Rongier combinait avec Thauvin. L'ancien Nantais distillait un excellent centre pour Payet qui d'une frappe enroulée trompait Rajkovic (1-3, 76e). Grâce à cette quinzième victoire de la saison, l'Olympique de Marseille se hissait provisoirement à la cinquième place au classement.

L'homme du match : Payet (8) : positionné proche de Milik sur le front de l'attaque, le numéro dix olympien a essayé d'être la rampe de lancement du buteur polonais. Sans grande réussite dans le premier acte. Très affuté depuis l'arrivée de Sampaoli, l'international français ne tremble pas au moment d'ajuster Rajkovic sur un excellent centre de Lirola (1-1, 41e). L'ancien joueur de West Ham a démontré toute sa clairvoyance avec un excellent centre sur le but de Milik (1-2, 45+2). Dans un grand soir, il est à la réception d'un centre de Rongier pour inscrire le troisième but d'un petit enroulé (1-3, 76e). Un doublé qui matérialise son excellente forme du moment.

Reims

Rajkovic (4,5) : avant le réveil olympien en première période, le portier serbe n’avait pas vraiment été inquiété. Il aura fallu attendre la 40e minute pour que les attaquants marseillais trouvent deux fois le cadre, et marquent deux fois. Sur le premier but de Payet (41e), le gardien rémois est abandonné par sa défense, alors qu’il peut faire mieux sur celui de Milik (45e) où sa sortie est complètement manquée. Il réalise une meilleure seconde période avec plusieurs arrêts devant Milik (62e), sur corner, et face à Payet sur coup-franc. Malgré tout il encaisse un nouveau but du Réunionnais qui s’offre un doublé. Bref un match plutôt compliqué dans l’ensemble.

Doucoure (4) : le latéral droit formé au club disputait son sixième de match de la saison ce soir. Il a vécu une soirée compliquée et notamment en première période où il est fautif sur le but de Milik (45e) alors que le défenseur se fait devancer par l’avant-centre polonais sur l’action. Au delà de cette erreur, l’intéressé a rendu une copie plutôt correcte face à Nagatomo, notamment dans ses montées souvent intéressantes malgré quelques imprécisions sur ses centres.

Faes (2) : match plus compliqué en revanche pour le Belge qui s’est notamment illustré en première période pour un tacle dangereux sur Payet (28e) qui lui a valu un carton jaune alors que le rouge n’aurait pas été volé. La sanction suprême tombe finalement bien en seconde période après une nouvelle intervention non maitrisée. Exclu à la 68e minute de jeu. Au delà de son carton rouge, l’ancien d’Anderlecht a réalisé un match correct mais il a plombé ses partenaires avec ses deux fautes évitables.

Adbelhamid (5) : le défenseur et capitaine marocain a réalisé un bon match ce soir. En première période, il parvient à contenir les offensives de Lirola, Payet et Milik jusqu’à la 40e minute où ses coéquipiers s’effondrent. Impérial dans les duels dans les 45 premières minutes (5 duels remportés sur 6 disputés), il a continué à être solide en seconde période contrairement à son compère belge de la charnière. 3 interventions 4 tacles et un bon match malgré la défaite.

Foket (3,5) : positionné dans le couloir gauche à la place de Konan, absent ce soir, le latéral belge n’a pas réussi à être suffisamment intéressant offensivement. Positionné très haut sur le terrain, beaucoup plus que Doucouré, l’ancien joueur de Genk a plus été en réussite défensivement. Avec un centre réussi sur trois tentés, ses tentatives n’ont que rarement été utiles. Peut-être un peu de mal à se frayer une place dans ce couloir gauche plutôt inhabituel pour lui.

Lopy (3) : troisième apparition en Ligue 1 pour le milieu de terrain sénégalais de 19 ans ce soir face à l’OM. Aux côtés de Chavalerin et de Cassama au milieu, il a eu du mal à s’imposer. Avec 16 ballons touchés en première période, et 10 en deuxième, il a été peu en vue. Quelques passes vers l’avant intéressantes mais trop peu pour se montrer décisif. Remplacé par Maresic à la 72e minute de jeu pour compenser l’exclusion de Faes.

Cassama (5) : le milieu de terrain guinéen a une nouvelle fois fait parler sa technicité et sa qualité de passe. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Mbuku, il a tenté d’apporter offensivement surtout en contre avec des passes vers l’avant (7 passes en profondeurs réussies). Il a également été très intéressant défensivement avec une grosse activité dans l’entrejeu et devant la défense. 2 passes clés et de la générosité à la récupération. Un match très intéressant pour l’ancien joueur de Porto.

Chavalerin (4) : match mitigé pour le relayeur français ce soir. Malgré une générosité défensive notable, il a eu du mal dans ses duels (50% de duels remportés) mais il a surtout proposé plus de solutions offensivement avec notamment des passes vers l’avant (3 passes en profondeurs, 1 passe clé). Avec 4 tacles, 2 interceptions, un tir bloqué et 2 dégagements, il a été en place et a montré de belles choses dans la lecture du jeu. Remplacé par Kutesa à la 86e minute.

Mbuku (5) : l’une des pépites du centre de formation rémois était titulaire ce soir. Il réalise une bonne entame de match en se montrant mobile sur son côté droit et en ouvrant même le score. Sur corner, l’attaquant de 19 ans se défait de Thauvin, au marquage, et propulse le ballon de la tête au fond des filets. Une tête surpuissante et imparable. En seconde période, il continue de proposer sans pour autant s’essayer devant la cage de Mandanda. Sûrement le joueur offensif le intéressant ce soir côté Reims. Remplacé par Zeneli (72e).

Dia (3,5) : positionné sur le côté droit de l’attaque, l’habituel avant-centre, le meilleur buteur du SDR cette saison avec 14 réalisations, a eu du mal à se placer sur le rectangle vert. Avec 18 ballons touchés en première période, difficile de faire quelque chose et de bonifier les rares ballons. Ça va mieux en seconde période notamment où il se procure une grosse occasion avec ce poteau touché à la 65e minute de jeu après un contre mené seul. Un seul éclair de génie dans cette rencontre globalement difficile pour lui. Remplacé par Drammeh (86e).