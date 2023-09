Naples : le geste d’humeur de Kvaratskhelia envers Rudi Garcia

La saison passée, Khvicha Kvaratskhelia a rayonné aux yeux du monde sous les couleurs de Naples. Auteur de 14 buts et 17 passes décisives en 43 rencontres sous les ordres de Luciano Spalletti, le natif de Tbilissi a été l’un des grands artisans du sacre des Napolitains en Serie A, 33 ans après leur dernier titre. Alors qu’il a connu une préparation estivale tronquée suite à une légère blessure musculaire, l’ailier géorgien de 22 ans n’est pas au meilleur de sa forme en ce début de saison. Rudi Garcia, nouvel entraîneur des Partenopei, n’hésite pas à le remplacer en cours de rencontre et Kvaratskhelia ne compte qu’une passe décisive à son actif pour le moment.

Lors du nul frustrant des siens face au Genoa hier (2-2), l’ancien du Dinamo Batumi a été remplacé à la 89e minute alors qu’une victoire était encore à la portée du club de Campanie. Dans son désarroi, "Kvara" a fait un geste de la main qui semblait questionner et remettre en question le choix de l’ancien technicien de l’OL et de l’OM notamment. Interrogé en conférence de presse sur ce sujet à l’issue de la rencontre, Garcia a affirmé que Zerbin, celui qui a remplacé Kvaratskhelia, s’entraîne bien à l’entraînement et méritait une chance. Déjà sur la sellette après de mauvais résultats, le coach français de 59 ans a tout intérêt à ne pas se mettre ses cadres à dos…