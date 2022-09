Tottenham : Lucas Moura croit au titre

1951, 1961. Deux années historiques pour les Spurs de Tottenham, champions d'Angleterre. La saison 2022-2023 verra-t-elle les Londoniens décrocher un 3e titre de champion ? Rien n'est certain, mais les troupes d'Antonio Conte comptent bien mener la vie dure à Manchester City (2e, 17 points) et Arsenal (1er, 18 points). Troisièmes (17 points), les Spurs vont disputer un sulfureux derby du nord de Londres, ce samedi, face à l'ennemi juré d'Arsenal, à l'Emirates Stadium (13h30). Et s'il y en a un qui croit aux chances de titre de Tottenham, c'est bien Lucas Moura. L'attaquant brésilien de 30 ans s'est montré offensif au moment d'évoquer les chances de remporter la Premier League avec les Spurs.

«Pour être tout à fait honnête, de toutes les saisons où j'ai été ici, je pense que c'est celle où nous avons le plus de chances. C'est la saison où il y a le plus d'attentes. Je pense que c'est dû à la qualité de l'équipe, de l'entraîneur et du groupe. L'équipe n'a cessé de se renforcer. Tottenham est aujourd'hui une grande puissance du football. De toutes les années où j'ai été ici, c'est donc la saison où nous sommes les plus proches du titre. Mais nous savons qu'il sera très difficile de le remporter car c'est le Championnat le plus compétitif du monde. De nombreuses équipes sont fortes cette année, nous sommes conscients de la concurrence à laquelle nous sommes confrontés. Mais oui, je pense que nous allons nous battre pour le titre,» a-t-il déclaré.