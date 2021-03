Ligue 1 : Lens poursuit son incroyable série à Strasbourg

Pour la 30eme journée de Ligue 1, Strasbourg accueillait le surprenant promu Lens. Les Sang et Or restaient sur une série de neuf matchs sans défaite en championnat et espéraient bien la prolonger pour assurer la cinquième place du classement. Surtout après la lourde défaite de Marseille face à Nice. De son côté, le RCSA pointait à une inquiétante quinzième place à seulement six points de la zone rouge et voulait donc se donner un peu d'air.

Il ne fallait pas attendre longtemps pour voir le match s’emballer. C’est le défenseur lensois Haïdara qui profitait d’une mauvaise sortie de Kawashima sur corner pour ouvrir le score (0-1, 6e). Malgré ce but, Strasbourg ne baissait pas les bras et trouvait aussi la faille. Qui d’autre que l’ancien Lensois, Jean Ricner Bellegarde pour punir son club formateur ? Le jeune milieu de 22 ans trompait Leca et inscrivait son premier but en Ligue 1 (1-1, 20e). Finalement, les hommes de Thierry Laurey finissaient pas craquer avant la pause. Seko Fofana, arrivé cet été en provenance de l’Udinese, redonnait l’avantage aux siens (1-2, 40e). Le score ne bougera plus. Lens enchaîne un dixième match consécutif sans défaite en Ligue 1 et conforte sa cinquième place à trois longueurs de l’OM.

