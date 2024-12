FIFA-The Best 2024 : le Real Madrid a envoyé un message cinglant au monde entier

Rares sont les moments dans l’histoire récente du football où le Real Madrid est apparu si mal en point. Entre les multiples blessures des joueurs cadres, des résultats en deçà, des rumeurs de possible départ de Carlo Ancelotti ou encore de supposées brouilles en interne autour du cas Kylian Mbappé, les Merengues n’ont pas connu un début de saison des plus calmes. Le point culminant de cette entame assez compliquée a été la cérémonie du Ballon d’Or organisée le 28 octobre 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors que toutes les prédictions annonçaient une victoire écrasante de Vinícius Júnior, c’est finalement le milieu de Manchester City, Rodri, qui avait été élu à la surprise générale, de quoi provoquer l’ire de tout le Real Madrid. Des dirigeants aux joueurs, tout le club madrilène avait finalement décidé de bouder la cérémonie. Et ce mardi soir, à l’Aspire Academy de Doha au Qatar, la soirée de gala pour les Prix FIFA-The Best avait lieu. Un moyen de se rattraper pour la Casa Blanca qui avait crié au scandale.

Surtout que le symbole était fort au cours de cette cérémonie puisque le vote des fans valait autant que celui des médias, des joueurs ou des entraîneurs. L’organisation mondiale de football a publié les données du vote quelques minutes après que les vainqueurs ont été connus. Malgré la victoire de Vinicius, il ressort que le milieu espagnol Rodri est bien le joueur qui aurait gagné le trophée si le système de votes avait été similaire à celui du Ballon d’Or, à savoir exclusivement laissé aux journalistes et aux sélectionneurs. Les tacticiens ont, en effet, donné 461 voix à l’Espagnol et 438 au Brésilien. Les journalistes ont attribué 541 au joueur de Manchester City et 538 à celui du Real Madrid. Cependant, l’ancienne pépite de Flamengo a dominé le vote populaire. Les supporters lui ont attribué 1 147 276 points contre les 264 835 qu’ils ont donnés à Rodri et les 460 887 points qu’ils ont donnés Jude Bellingham. C’est en ce sens que la Casa Blanca a répondu à tout le monde après le fiasco du Ballon d’Or à Paris il y a quelques semaines.

Une soirée ponctuée de succès multiples

Perdre fait partie du jeu, mais gagner grâce au vote des millions de passionnés du football est la plus belle des réponses. Laissé de côté par ses pairs, souvent critiqué dans les différentes presses et insulté dans les stades d’Europe, Vinícius Júnior a prouvé qu’il avait gagné le cœur des supporters des quatre coins du monde. La plus belle preuve de son talent indéniable : « aujourd’hui, j’écris au garçon qui a vu tant d’idoles soulever ce trophée… Son heure est venue. Ou plutôt, mon heure est venue. L’heure de dire… oui, je suis le meilleur joueur du monde et c’est pour cela que je me suis beaucoup battu. Ils ont essayé et essayé de m’invalider, de me diminuer. Mais ils ne sont pas préparés. Personne ne me dira pour qui je dois me battre, comment je dois me comporter. Quand j’étais à São Gonçalo, le système ne se souciait pas de moi. Ils m’ont presque englouti », a-t-il affirmé. Mais le Brésilien n’est pas le seul élément du Real Madrid à avoir été récompensé, à commencer par le 11 de l’année composé de cinq joueurs madrilènes (Vinicius, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham).

En effet, Carlo Ancelotti a réussi à rafler le trophée du meilleur entraîneur de l’année, grillant la priorité à Pep Guardiola, Xabi Alonso, Lionel Scaloni ou encore Luis de la Fuente, grâce au triplé Liga - Ligue des Champions - Supercoupe d’Espagne : « je vois ici beaucoup de visages familiers de joueurs que j’ai déjà entraînés. C’est un grand honneur de recevoir cette reconnaissance de la FIFA. Merci à son président. Je souhaite partager ce prix avec mon club, avec mon président Florentino Pérez, qui m’a donné l’opportunité d’être l’entraîneur du meilleur club du monde, et également avec mes joueurs qui, pas toujours, mais parfois, m’écoutent. Merci à ma famille, à ma femme pour m’apporter la paix et l’amour, ce qui est si important dans ce métier. Je suis dans le football depuis 48 ans, et cela m’a donné beaucoup d’émotions, parfois positives et parfois négatives, mais c’est la grande raison pour laquelle, après tant d’années, je suis encore en vie dans cette profession. » Présents à Doha, les joueurs du Real Madrid affronteront ce soir Pachuca, au cours de la Coupe Intercontinentale, pour envoyer un second message et faire le plein de confiance.