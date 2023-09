France (U21) - Danemark (U21) : les compositions officielles

L’équipe de France espoirs fait sa rentrée ce soir et affronte le Danemark en match amical du côté de Nancy. Une rencontre sans enjeu mais avec beaucoup d’attente pour la première de Thierry Henry en tant que coach des Bleuets. Le champion du monde 1998 n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer son équipe et affronte une nation danoise qui reste sur des résultats moyens, cela représente donc une bonne occasion de lancer cette nouvelle ère. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Thierry Henry opte pour un 4-3-1-2. Le gardien toulousain Guillaume Restes prend place dans la cage, Lukeba est associé à Matsima en charnière, Gusto et Merlin en latéraux. Au milieu on retrouve le nouveau capitaine Zaïre-Emery, Ugochukwu et Lepenant. En attaque, Cherki jouera en 10 en soutien de Barcola et Kalimuendo. Chez les Danois, on note les présences de la recrue rémoise Daramy et de Kjaergaard, deux pépites offensives à suivre de près ce soir.

Les compositions

France (U21) : Restes - Gusto, Matsima, Lukeba, Merlin - Ugochukwu, Zaïre-Emery ©, Lepenant - Cherki - Barcola, Kalimuendo.

Danemark (U21) : Jungdal, Kristensen, Kristiansen, Boving, Daramy, Kjaergaard, Kvistgaarden, Jelert, Provstgaard, Osula, Chukwuani.