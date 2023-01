Liga : le Real Madrid n’a joué avec aucun Espagnol face à Villarreal

La suite après cette publicité

Une révolution ou un simple concours de circonstances ? Pour la première fois en 122 ans d’histoire et 4 436 matchs officiels, le Real Madrid s’est présenté hier sur la pelouse de Villarreal avec aucun joueur espagnol dans son onze de départ. Un fait historique. Carlo Ancelotti avait décidé d’aligner trois Français (Mendy, Tchouaméni et Benzema), deux Brésiliens (Militao et Vinicius), deux Allemands (Rüdiger et Kroos), un Belge (Kroos), un Autrichien (Alaba) et un Uruguayen (Valverde).

Malgré tout, deux joueurs de la péninsule ibérique ont tout de même pu rentrer en cours de jeu ce samedi au stade de La Cerámica : Lucas Vázquez et Marco Asensio. Un choix de ne titulariser aucun Espagnol au coup d’envoi qui n’a pas donné raison à « Don Carlo », puisque son équipe s’est inclinée face au Sous-marin jaune (2-1). La Maison Blanche laisse l’opportunité au FC Barcelone de prendre trois points d’avance ce soir face à l’Atlético de Madrid (21h).

À lire

Mercato : le Real Madrid lance le chantier des prolongations