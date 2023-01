Liga : le Real Madrid chute à Villarreal et laisse les commandes au Barça !

En attendant le duel au sommet opposant l’Atlético de Madrid au FC Barcelone, ce dimanche à 21 heures, le Real Madrid avait l’occasion de reprendre, seul, les commandes de la Liga lors de cette 16e journée. Opposés à Villarreal, les Merengues, tombeurs de Valladolid lors de la précédente journée puis de Cacereño en Coupe du Roi, se présentaient en 4-3-3. Présent dans l’entrejeu, le trio Tchouaméni-Modric-Kroos soutenait une attaque composée de Vincius Jr, Valverde et Benzema. Septième avec 24 points (7 succès, 3 nuls, 5 défaites), Villarreal - qui retrouvera la Casa Blanca lors des 8es de finale de la Coupe du Roi - espérait de son côté confirmer sa victoire arrachée (2-1) contre Valence.

La suite après cette publicité

Alignés en 4-3-3 avec Pino, Samuel Chukwueze et Moreno à la pointe de l’attaque, les Groguets restaient sur 5 victoires de rang toutes compétitions confondues. À l’Estadio de la Cerámica, les hommes de Quique Setien débutaient d’ailleurs parfaitement ce choc et gênaient considérablement le bloc madrilène. Inspiré, Coquelin trouvait même le poteau gauche de Courtois sur une talonnade du pied gauche (5e). Bousculés, les visiteurs ne tardaient, cependant, pas à réagir. D’une sublime passe aveugle, Modric trouvait Vinicius Jr, tout proche d’ouvrir le score sans le retour d’Albiol (10e). Malgré cette timide réaction, le Real peinait encore face à la vivacité du sous-marin jaune.

À lire

Villarreal - Real Madrid : les compositions officielles

Yeremi Pino et Gerard Moreno domptent le Real !

Servi dans la surface, dans le dos de la défense, Pino se présentait face à Courtois mais le portier belge gagnait son duel (23e) avant que Rüdiger ne dégage en catastrophe. À la peine, les Merengues ne parvenaient plus à sortir de la pression adverse et Baena, trouvé par Chukwueze en retrait, voyait, lui, sa volée frôler avec la barre madrilène (28e). Juste avant la pause, Parejo s’illustrait lui aussi mais sa reprise était finalement captée par le dernier rempart des Madrilènes (44e). Tenu en échec après 45 minutes malgré une dernière frappe dangereuse de Vinicius (40e), le Real voulait réagir au retour des vestiaires. En vain. Dès la reprise, Villarreal prenait l’ascendant sur une erreur de Mendy, auteur d’une relance interceptée par Parejo. Dans la foulée, Moreno trouvait Pino qui trompait Courtois du droit (1-0, 47e).

La suite après cette publicité

Sonné, le Real tentait de répliquer mais Benzema manquait de peu le cadre de Reina (48e). Plus tranchant, le club madrilène s’offrait une nouvelle double opportunité mais ni Vinicius, servi par Tchouaméni, ni Benzema ne trouvaient la faille (56e). Il fallait finalement attendre l’heure de jeu et une faute de Foyth pour voir Benzema égaliser sur penalty (1-1, 60e). Une joie de courte durée pour les hommes de Carlo Ancelotti puisque, quelques secondes plus tard, Alaba perdait ses appuis et provoquait, à son tour, un penalty. Plein de sang-froid, Moreno s’élançait et… redonnait l’avantage aux siens (2-1, 63e). Malgré les entrées de Vazquez, Rodrygo ou encore Camavinga, le Real ne parvenait pas à faire son retour dans le dernier quart d’heure. Avec cette défaite (1-2), le Real laisse la tête de la Liga au Barça, qui se déplace sur la pelouse des Colchoneros ce dimanche soir.

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Villarreal

Le XI du Real Madrid