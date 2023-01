Coupe du Roi : les affiches des 8es de finale sont connues

Après les 16es de finales disputés cette semaine, la Coupe du Roi entre dans sa phase décisive. Le tenant du titre, le Real Betis, recevra Osasuna. Le Real Madrid hérite d’un adversaire plus coriace puisque Karim Benzema et les siens iront sur la pelouse de Villarreal.

Le FC Barcelone, éliminé par Bilbao en huitièmes de finale l’an passé, a hérité du tirage le plus clément. Les hommes de Xavi iront sur la pelouse du CD Ceuta, dernière équipe de troisième division. Dans les autres rencontres de ces huitièmes, l’Atlético de Madrid ira à Levante (D2), Valence ira chez le Sporting Gijon (D2) et le Séville FC se déplacera à Alavés. Enfin, la Real Sociedad affrontera Majorque et Bilbao recevra l’Espanyol Barcelone. Les qualifications, toujours en match unique, se joueront les 17, 18 et 19 janvier.

Le tirage complet des 8es de finale