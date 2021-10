League Cup : West Ham élimine Manchester City, Liverpool et Tottenham assurent

Mardi, Arsenal et Leeds, entre autres, ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue Anglaise, alias la Carabao Cup. Ce mercredi, d'autres gros clubs étaient à l'affiche, avec un joli West Ham - Manchester City notamment. Un duel qui s'est conclu sur un score de parité 0-0, et les Hammers se sont imposés lors de la séance de tirs au but. Phil Foden avait ainsi manqué le premier essai pour les Skyblues, alors que les Londoniens eux ont converti leurs cinq tentatives. Un premier échec pour Pep Guardiola et ses hommes cette saison.

Tottenham a assuré à Burnley avec un but de Lucas Moura (1-0), tout comme Liverpool a fait le boulot à Preston North End (2-0), avec Minamino et Origi qui ont profité de leur opportunité pour faire trembler les filets. Leicester a sorti Brighton aux TàB après un 2-2 au terme des 90 minutes, alors Brentford a éliminé Stoke 2-1 et verra donc les quarts de finale de la compétition.