Liga : le Valence CF revient de loin et arrache le nul face à Alavés

Dans le cadre de la dixième journée de Liga, Alavés recevait le Valence CF à Mendizorroza. Les hommes de Pablo Machin qui avaient ramené un nul de Levante (1-1) avant la trêve internationale, pouvaient passer devant leur adversaire du soir en cas de succès. De son côté, Valence voulait enchaîner après avoir étrillé le Real Madrid (4-1) avant la trêve. Pour cette rencontre de ce soir, Pablo Machin s'appuyait sur un 3-5-2 avec la titularisation notamment de Florian Lejeune. De son côté, Javi Gracia alignait un 4-4-2 avec le duo Gameiro, Lee en pointe. Les hommes de Machin démarraient idéalement la rencontre et ouvraient le score.

Suite à un corner frappé par Perez, Navarro étrangement seul dans la surface ouvrait son pied et trompait Domenech (1-0, 2e). Alavés réalisait le break quelques minutes plus tard par Perez sur penalty (2-0, 16e). En fin de match, Valence se réveillait enfin. Vallejo profitait d'une offrande de Gameiro pour réduire le score (2-1, 73e). Quatre minutes plus tard, Soler frappait un bon coup-franc pour la tête de Guillamon Sanmartin qui égalisait (2-2, 77e). Les deux équipes se quittaient dos à dos, Valence se hissait à la huitième place et Alavés grimpait à la quatorzième place du classement.

Retrouvez le classement de la Liga ici.