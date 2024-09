OL - OM : la petite phrase de Pierre Sage sur Adrien Rabiot

C’est le gros coup de cette fin septembre. Libre de tout contrat, Adrien Rabiot (29 ans) se rapproche grandement de l’OM. Le club phocéen tient un accord de principe avec l’international français pour un contrat de deux ans. L’international tricolore (48 sélections, 4 buts), séduit par le discours de Medhi Benatia et très chaud à l’idée de s’inscrire dans le nouveau projet phocéen, va donc venir apporter toute son expérience dans l’entrejeu marseillais.

Et si son arrivée pourrait être bouclée dans les 48 heures, Pierre Sage, le manager de l’OL, redoute sa présence pour l’Olympico, au Groupama Stadium, dimanche prochain (20h45). «Adrien Rabiot ? Ils viendront chez nous en étant renforcés, j’aimais mieux quand il n’était pas là… mais bon, nous serons à onze sur le terrain et eux aussi. J’aurais préféré qu’il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard», a-t-il plaisanté au micro de DAZN.