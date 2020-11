Isaac Tshibangu : qui est ce nouveau talent congolais cité parmi les meilleurs U17 du monde ?

La suite après cette publicité

Le mois dernier, le Guardian publiait un article recensant les 60 meilleurs U17 du monde. Dans cet article, on retrouvait quelques noms déjà connus tels que le Lyonnais Rayan Cherki ou les Parisiens Edouard Michut et Xavi Simons. Mais dans ce papier figure aussi le nom d’Isaac Tshibangu. Agé de 17 ans, ce droitier totalement méconnu du grand public a vu sa carrière prendre tranquillement son envol à partir de la fin de l’année 2017. Ailier gauche capable également d’évoluer sur le flanc droit ou en soutien de l’attaquant, Tshibangu a fait ses premiers pas avec la sélection U17 congolaise.

Et c’est à l’occasion du tournoi UNIFFAC (tournoi de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale) organisé au Cameroun qu’il se dévoile sous les ordres d’un certain Éric Tshibasu, le dénicheur de talents congolais qui avait tout fait pour convaincre des joueurs tels que Presnel Kimpembe ou Aaron Yan-Bissaka de ne pas céder aux sirènes des sélections européennes. Finaliste malheureux face au pays hôte, Tshibangu a alors commencé à voir certains clubs européens s’intéresser à lui.

«Je m’inspire de Neymar et Mbappé»

Il a cependant fait le choix de la raison en poursuivant l’aventure à l’AS Dragons Bilima, avant le rejoindre en 2019 l’équipe phare de son pays, le TP Mazembe. Apprécié pour sa capacité à faire de grosses différences dans les 1 contre 1, le jeune Congolais a préféré poursuivre sa progression en s’imposant dans un premier temps dans son pays, avant de penser à un avenir doré sur le Vieux continent.

Réputé pour abriter quelques talents tels que Jackson Muleka (courtisé par Lille, Lens et Lausanne et finalement vendu au Standard de Liège), le TP Mazembe polit tranquillement un Tshibangu qui a l’ambition d’être une terreur des défenses. « J’aime beaucoup mélanger les styles. Je m’inspire de Neymar et Mbappé, j’aime mélanger ces deux styles. Mon modèle c’est Neymar », déclarait-il au site Leopardsfoot l’an dernier. S’il est encore loin de ses idoles parisiennes, le Congolais, conseillé par Sandra Roby de Pro Sport Conseil, n’a en tout cas pas tardé à faire parler de lui au TP.

La nouvelle pépite du TP Mazembe

Auteur d’un but en Ligue des Champions africaine à son jeune âge (en 8 matches), Tshbangu sort d’une belle première saison avec son club (8 buts, 4 passes décisives en 22 rencontres de championnat), dans une équipe où il est arrivé tel un pari, sans être titulaire au départ. Pas de quoi surprendre Tshibasu, son mentor chez les U17. « Il n’y a même pas deux ans, j’ai repéré Isaac Tshibangu. Désormais, il est titulaire régulier à Mazembe et monte en puissance », se félicitait-il en demeure 2019 sur le site Leopardsfoot. Des performances qui ont valu à Tshibangu valu d’être appelé pour la première fois par le sélectionneur des Léopards en mars.

Malheureusement pour lui, la pandémie de coronavirus l’a empêché de faire ses premiers pas chez les A à seulement 17 ans. Au final, ce n’est que partie remise, tant les observateurs locaux se frottent les mains avec ce talent en devenir. Reste maintenant à savoir si le TP Mazembe pourra en profiter durant de longues années. Car le profil du joueur commence sérieusement à être supervisé par des formations françaises, espagnoles et italiennes. A suivre…