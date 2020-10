Qui sont les 60 meilleurs U17 du monde ?

La suite après cette publicité

Depuis 2014, le Guardian publie chaque année une liste de 60 joueurs de moins de 17 ans, que ses correspondants considèrent comme les plus prometteurs. Sont donc concernés les joueurs nés en 2003. La France est l'une des nations les plus représentées, avec 3 jeunes talents mis en évidence par le sérieux quotidien anglais. Et l'un d'entre eux a déjà joué en Ligue 1. Il s'agit de Rayan Cherki (16 ans). L'attaquant de l'Olympique Lyonnais, considéré comme l'un des plus grands espoirs sortis de la formidable académie si chère à Jean-Michel Aulas, compte déjà 19 apparitions toutes compétitions confondues avec l'OL, dont 2 en Ligue des Champions.

À ses côtés, on trouve le jeune Parisien Édouard Michut (17 ans), apparu lors d'un amical de préparation du Paris SG contre Sochaux cet été et déjà professionnel au PSG (contrat jusqu'en juin 2023). Le meneur de jeu Amir Arli (17 ans), présent depuis le début de saison dans le groupe de Dijon en Ligue 1, dont vous nous avons déjà parlé sur Foot Mercato. L'Allemagne (Luca Netz du Hertha Berlin, Torben Rhein du Bayern Munich et Florian Wirtz du Bayer Leverkusen), l'Italie (Cesare Casadei de l'Inter, Wilfried Gnonto du FC Zürich et Fabio Miretti de la Juventus), la Croatie (Bartol Barisic et Tomislav Duvnjak du Dinamo Zagreb et Ivan Cubelic de Hajduk Split) et l'Espagne (Bruno Iglesias et Israel Salazar du Real Madrid et Nico Serarno de l'Athletic) placent elles aussi trois représentants.

Des espoirs en puissance sur toute la planète

Xavi Simons (17 ans), l'ancien du FC Barcelone, désormais professionnel au PSG (juin 2023), représente les Pays-Bas, tout comme Naci Unüvar (17 ans), annoncé tout proche du groupe professionnel du côté de l'Ajax Amsterdam. D'autres espoirs dont nous vous avons déjà parlé sur FM sont également présents, à savoir le Portugais Joelson Fernandes (Sporting CP), le Suédois Emil Roback (AC Milan), le Péruvien Kluiverth Aguilar (Alianza Lima) ou encore le Guinéen Ilaix Moriba (FC Barcelone).

Et si vous avez des doutes sur l'expertise de nos confrères anglais, dans le classement de la saison passée figuraient Eduardo Camavinga (Rennes), Adil Aouchiche (ASSE), Tanguy Kouassi (Bayern Munich), Pedri (Barcelone), Ansu Fati (17 ans, Barcelone), Sebastiano Esposito (17 ans, Inter Milan), Reinier (18 ans, prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid), Jérémy Doku (Rennes), Fabio Silva (Wolverhampton), Mustafa Kapi (LOSC) ou encore Ryan Gravenberch (18 ans, Ajax Amsterdam). Des noms qui, à coup sûr, vous diront quelque chose !

La liste complète des 60 :