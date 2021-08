AS Roma : José Mourinho a une autre piste au milieu

Face aux complications dans le dossier menant à Granit Xhaka (28 ans, Arsenal), l'AS Roma a identifié un autre joueur pour renforcer son milieu de terrain. Ainsi, selon les informations de Bild, le club italien aurait jeté son dévolu sur Thomas Delaney (29 ans). Le joueur danois arrivé au Borussia Dortmund à l'été 2018 sort d'un bel Euro 2020 avec son pays et n'a plus qu'un an de contrat.

Seulement utilisé 34 fois la saison dernière pour 23 titularisations toutes compétitions confondues, le natif de Frederiksberg n'est plus un indiscutable. Si le joueur souhaite rester et que le Borussia Dortmund veut le conserver, le club de la Ruhr ne lui mettra cependant pas d'obstacles si un club propose au moins 10 millions d'euros. Outre l'AS Roma, des clubs de Premier League comme Norwich City et Crystal Palace sont sur les rangs.