MU : Valence lorgne Sergio Romero

Une concurrence Dean Henderson - David De Gea, cela doit être difficile à gérer pour un entraîneur, en l'occurrence Ole Gunnar Solskjaer. Et cela doit être aussi compliqué à encaisser pour celui qui va être relégué en 3e position de la hiérarchie dans la cage de Manchester United : Sergio Romero. Face à l'éclosion du jeune portier anglais, son temps de jeu, déjà bien faible (22 matchs dont aucun en championnat), risque d'encore baisser. Ce qui pourrait le motiver à trouver un autre club.

Et cet autre club pourrait s'appeler Valence, qui a contacté les Red Devils pour l'expérimenté gardien de but. Jaume Doménech et Jasper Cillessen sont actuellement les gardiens des buts valencians, mais Sergio Romero pourrait se rajouter à la liste. Selon le Mirror, le club espagnol aurait même formulé une offre de 6,5 millions d'euros pour le portier de 33 ans passé notamment par l'AS Monaco.