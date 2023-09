PSG : le message d’adieu de Marco Verratti

La suite après cette publicité

C’es officiel. Après onze ans passés au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a été poussé vers la sortie et envoyé au Qatar. Le milieu italien de 30 ans a signé à Al-Arabi. Au moment de faire ses adieux, petit Hibou a laissé un message.

«J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours », a-t-il déclaré dans le communiqué publié par le PSG.