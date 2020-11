Real Madrid : Dani Carvajal défend Zinedine Zidane

Hier, Daniel Carvajal a accordé un entretien à La Razon. L'occasion pour le latéral droit d'évoquer les critiques des médias qui s'abattent sur son club, le Real Madrid. Ses propos sont relayés par AS. «Dans une équipe comme Madrid, il faut s'y habituer. Vous gagnez contre l'Inter et vous perdez contre Valence et tout est remis en question. Nous devons, de l'intérieur, suivre une ligne ascendante».

Puis, il a évoqué le cas de Zinedine Zidane, au coeur des débats. «Toutes les équipes traversent des bons et de mauvais moments. De l'intérieur, personne ne doute de Zidane et à l'extérieur ça ne devrait pas être le cas. C'est un grand entraîneur, il a de nombreuses solutions et chaque année il a donné des titres au Madrid.» Le coach tricolore appréciera.