LdC : le message de Jean-Michel Aulas

Ils l'ont fait ! Vendredi soir, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de l'UEFA Champions League en éliminant la Juventus. Malgré la défaite 2 à 1 à Turin, les hommes de Rudi Garcia, vainqueurs 1 à 0 à l'aller, iront défier Manchester City à Lisbonne. Après la rencontre, le président Jean-Michel Aulas était forcément heureux.

«Merci aux joueurs , à Rudi (Garcia) et son staff et à tous nos supporters qui ont poussés pour cette 10ème qualification en 1/4 de coupe européenne. Merci à Noël (Le Graët), président de la FFF, et à Pierre Sansonoff de nous avoir supporté et aidé à vaincre l’ogre Juventus ! » Un message de joie de la part du patron des Gones, qui ne boudera pas son plaisir d'être qualifié pour le Final 8 avec le PSG, l'autre représentant tricolore.