L1 : Nice loupe l’occasion d’intégrer le Top 4 face à Toulouse

Jusqu’ici, Nice respirait souvent mieux en France qu’à l’étranger, mais visiblement, le temps toulousain est aussi lourd qu’à Rome, Borås ou Budapest. Éliminés honteusement de la Ligue Europa cette semaine avec une angoissante 35e place, les Aiglons se déplaçaient ce dimanche en Haute-Garonne, non pas avec la certitude de venir prendre les trois points, mais avec la confiance procurée par leurs trois succès obtenus en L1 en 2025. C’est simple, depuis le début de l’année, seul le LOSC avait été en mesure de les battre, tandis que Rennes, Reims et l’OM étaient tous passés sous leurs griffes. On a un temps cru que le schéma se répéterait face aux hommes de Carles Martínez Novell, mais ces derniers ont su faire preuve de solidarité et de caractère pour glaner un point (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Nice 33 19 +13 9 6 4 38 25 10 Toulouse 25 19 -1 7 4 8 20 21

Le premier but de la rencontre avait été l’œuvre de Gaëtan Laborde, buteur sur penalty dès la 18e minute de jeu pour sa 7e réalisation de la saison en L1. Avant et après, Bulka avait été décisif en écœurant tour à tour Aboukhlal (2e), Gboho (34e) ou encore Magri (44e). Et même si le raté de Clauss en seconde période aurait pu être préjudiciable aux siens (60e), Bard se muait en pompier de service huit minutes plus tard pour conserver l’avantage de Nice sur sa ligne de but. La victoire semblait se dessiner pour les Aiglons, même acculés dans leur moitié de terrain, mais le sort s’acharnait finalement sur Bulka. Irréprochable jusqu’ici, le Polonais se rendait coupable d’une grossière erreur de main sur coup-franc, qui permettait à McKenzie d’égaliser (85e, 1-1). Ce match nul ne fait pas les affaires des hommes de Franck Haise, 5es de Ligue 1 alors que la possibilité d’intégrer le TOP 4 et de revenir à un point de l’OM leur tendait les bras. Toulouse est 10e.