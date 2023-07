Javi Galan va signer à l’Atlético Madrid

C’était dans l’air depuis de nombreuses semaines, et c’est presque fait ce dimanche. Javi Galan va rejoindre l’Atlético Madrid pour les trois prochaines années, plus une en option, d’après les indiscrétions de Relevo. Au sortir d’une saison plus que réussie sur le front gauche de la défense du Celta Vigo, le joueur de 28 ans avait tapé dans l’œil du board madrilène qui en avait fait une priorité estivale.

Selon le média ibérique, la transaction serait bien abordable pour les dirigeants colchoneros, qui ne vont débourser que 3,5 millions d’euros plus des bonus pour débusquer Galan de Galicie. Une somme modique d’autant plus qu’il restait encore trois ans de contrat dans le contrat qui le liait aux pensionnaires du stade Balaidos. Le piston gauche passera sa visite médicale lundi avant de parapher son contrat un peu plus tard d’après nos confrères. A noter que Manu Sanchez, jeune joueur des Matelassiers, fera le sens inverse dans ce transfert.

