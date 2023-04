Chelsea - Real Madrid : l’échange savoureux entre Carlo Ancelotti et Didier Drogba

La suite après cette publicité

Sur sa pelouse de Stamford Bridge, Chelsea s’est incliné une nouvelle fois face au Real Madrid (0-2, 4-0 score cumulé). Quelques minutes après le coup de sifflet final, Carlo Ancelotti a donné ses impressions sur la physionomie de la rencontre au micro du diffuseur de la rencontre. «Oui je suis très satisfait. C’était un match difficile comme à chaque fois en quarts de finale de la Ligue des Champions», a notamment confié l’entraîneur italien avant de revenir sur la solidité défensive de son équipe : «très difficile mais on a bien géré en défense, on a été solides. Et la deuxième mi-temps, on a été meilleurs en contre-attaques. On est très heureux d’être en demi-finales».

Carlo Ancelotti a ensuite tenu à saluer Didier Drogba présent sur le plateau de Canal +. «Je veux saluer mon ami Didier (Drogba). J’ai un très bon souvenir de Didier. Un fantastique joueur et une fantastique personne. Il a marqué beaucoup de buts», a lancé le technicien du Real Madrid. Ce à quoi l’ancien attaquant ivoirien lui a répondu en lui demandant ce qu’il ferait s’il était amené à reprendre en main Chelsea. «C’est une question difficile. Je préfère rester de mon côté, je suis très bien ici dans mon club, je suis très heureux et j’espère rester encore longtemps» a conclu avec le sourire l’entraîneur italien du Real Madrid. Un échange savoureux.

