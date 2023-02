Lecce dévoile ses intentions avec Samuel Umtiti

Après des débuts un peu compliqué, toujours perturbé par les blessures, Samuel Umtiti (29 ans) a trouvé son rythme de croisière à Lecce. Du haut de ses 12 matchs de championnat (11 titularisations), il est devenu un titulaire indiscutable en Italie, et participe activement à la belle saison de son club, actuel 13e de Serie A. Les performances du champion du monde ont convaincu le club des Pouilles de le conserver, en plus d’avoir tapé dans l’œil de l’AC Milan. C’est ce qu’affirme Pantaleo Corvino, le directeur sportif des Giallorossi, interrogé par la chaîne Twitch de Calcio Mercato.

«Quand tu arrives en Serie A la première année, tu dois essayer de t’adapter. Pour un entraîneur, c’est un aspect très important, et l’arrivée d’Umtiti répondait à ce besoin. Dans l’opération Umtiti, nous y sommes parvenus et nous espérons qu’il y en aura d’autres à l’avenir. On va voir si on a le feu vert du Barça et du joueur pour qu’il puisse aussi jouer ici l’année prochaine. Si nous avons l’approbation des deux, cela peut arriver. L’été dernier, il avait déjà la volonté de choisir et a rejoint Lecce», indique le dirigeant. Le Barça, qui prête Umtiti actuellement, ne devrait pas fermer la porte.

